"Arkeolojik kazıların 12 ay yapılması turizme katkı yapacak"

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 Mart'ta açıkladığı 20 antik kent ve ören yerindeki arkeolojik kazıların bir yıl boyunca yapılmasına ilişkin projenin, Türk turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanlığı görevi de bulunan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeolojik değerlerin kısa sürede gün yüzüne çıkmasına yol açacak proje sayesinde kazıların mevsimsel şartların uygunluğuna göre 12 ay boyunca yürütüleceğini belirtti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla 2003'ten bu yana Laodikya Antik Kenti'de kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini alatan Şimşek, bu kazıların Türkiye'deki ilk 12 ay kesintisiz yapılan çalışma olduğuna işaret etti.

Kazıların yıl boyunca sürmesinin faydasını gördüklerini vurgulayan Şimşek, "Laodikya'da yıl boyu sürdürülen çalışmalarda çok olumlu neticeler aldık. Burada yürüttüğümüz 15 yıllık süreç içinde 2013 yılında Laodikya Antik Kenti, UNESCO'nun geçici kültür mirası listesine alındı. 2016 yılında da Laodikya kilisesinde uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları nedeniyle Europa Nostra'dan özel jüri ödülü aldık. Ülkemizde 2015 yılında en iyi turist ağırlayan antik kent seçildik." dedi.

- "Kültür turizmi için çok büyük etkisi olacaktır"



Türkiye'nin ilk Arkeoloji Enstitüsünün PAÜ'de olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Laodikya ülkemizin tanıdığı, dünyanın tanıdığı, gezilip, görülen alanlar içinde ve gün geçtikçe de ziyaretçi sayısının çok fazla arttığı ören yerlerimizden birisi haline geldi. Kazıların 12 ay sürdürülecek olması, arkeolojik değerlerimizin kısa sürede ayağa kaldırılmasını sağlayacak. Buraya gelen ziyaretçi sayısı artacak ve bunun kültür turizmi için çok büyük etkisi olacaktır. Bu projenin turizme katkısı ile Türk turizmi açısından çok önemli bir kazanç olacağına inanıyorum."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu da projenin turizme katkısının olacağını ifade etti.

Bölge açısından uzun zamandır beklenen bir proje olduğunu söyleyen Köseoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlığın güvencesiyle kazıların 12 ay süreyle yapılması, gerçekten turizm açısından çok önem arz ediyor. Kültür turizmiyle ilgili önemli bir potansiyele sahibiz. Ülkemize 12 ay boyunca turist çekmemiz adına bu çalışmaların çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Ülkemize gelen ziyaretçilere buraları göstermenin, tanıtım açısından önemli olduğu kanısındayız. Bölgemiz gerçekten açık hava müzesi gibi, çok şanslıyız. Gün yüzüne çıkan antik kentlerin ziyarete açılmasıyla ülkemizin dünyaya tanıtımını ve kültür turizmi bakımından arkeolojik kazıların 12 ay sürdürülmesini çok önemli buluyoruz."