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Arkeologlar Kayırlı -Değirmenyolu’nu gün yüzüne çıkaracak

Niğde’de devam eden arkeolojik kazılardan Tyana ve Kayırlı Değirmenyolu kazıları başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
Arkeologlar Kayırlı -Değirmenyolu’nu gün yüzüne çıkaracak

Niğde’de devam eden arkeolojik kazılardan Tyana ve Kayırlı Değirmenyolu kazıları başladı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili İsmail Tecimer, Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz ile birlikte kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Niğde’nin köklü tarihi geçmişine ışık tutacak tarihi Tyana Antik Kenti kazısının bu yılki çalışmaları başladı. Kazı çalışmaları Niğde Müze Müdürlüğü Başkanlığında Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel başkanlığında yürütülüyor. Kayırlı - Değirmenyolu kazısı çalışmaları ise bu yıl başladı. Kazı ekipleri tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar devam ederken İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İsmail Tecimer kazı ekibinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
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