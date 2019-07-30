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Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna uğurlandı

Dalış yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Limantepe Su Altı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal toprağa verildi- Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş:- "79 yıllık yaşamına çok şey sığdırdı. Hasankeyf'ten Limantepe'ye Türkiye'nin her noktasına dokundu"

30 Temmuz 2019 Salı 15:03
Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Arkeolojinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Hayat Erkanal, vefat ettiği İzmir'de toprağa verildi.

Haziran ayında dalış sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan, önceki gün yaşam mücadelesini kaybeden Limantepe Su Altı Kazısı Başkanı Prof. Erkanal için Urla'da bulunan Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Erkanal'ın son doktora öğrencisi Dr. Öğretim Üyesi İrfan Tuğcu Erkanal'ın bir çınar olduğunu ve kendilerine çok fazla miras bıraktığını söyledi.

Tuğcu, ahlaklı olmayı ve işini çok sevmeyi Erkanal'dan öğrendiklerini belirterek, "En büyük miraslarından birisi de doğayı, hayvanları ve insanları sevmek. Bugüne kadar hayvanları, doğayı ve insanları çok sevdik ve seveceğiz. Sen bize ülke ve vatan nedir o kadar güzel özetlettin ki..." dedi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu ise 27 yıllık tanışıklığı olan Erkanal'ın hayatında gördüğü en güçlü insanlardan olduğunu ifade etti.

Erkanal'ın 1991'de Mardin’deki terör saldırısından sonra arkeoloji sevgisiyle hayata tutunduğunu aktaran Şahoğlu, "Denize aşıktı. İnanılmaz vizyonu sayesinde ülkemizde özellikle deniz arkeolojisi konusunda ciddi eksiklikler olduğunu görmüş ve Limantepe su altı kazılarını başlatarak deniz arkeolojisinin sadece batıklardan ibaret olmadığını, su altında kalmış limanların çok daha önemli sonuçlar öğreteceğini ortaya koymuştur."

- "Türkiye'nin her noktasına dokundu"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bilim dünyası ve insanlık açısından büyük kayıp. Çalışması, üretmesiyle, insanlığıyla, nitelikli bilim insanlığıyla, yetiştirdikleriyle iyi bir eğitimci, iyi bir Ankara Üniversiteli, iyi bir vatansever. 79 yıllık yaşamına çok şey sığdırdı. Derinlik, zenginlik, birikim, her şey var hayatında. İnanç, kararlılık, hedefler var. Ruhuyla aramızda. Onun stratejilerini hayranlıklarını dinlerdim. Üniversiteye aidiyeti çok yüksekti. İyi bir vatandaş, milli duyguları yüksekti. Hasankeyf'ten Limantepe'ye Türkiye'nin her noktasına dokundu."

Erkanal'ın eşi Armağan Erkanal ise törene gelenlere teşekkürlerini ileterek, "Ağlamayın. O bizim aramızda." ifadesini kullandı.

Erkanal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı törenden sonra Urla İskele Yahşibey Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazı öncesinde Armağan Erkanal taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Erkanal'ın yakınları, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, sinema sanatçısı Salih Güney, belediye başkanları ve eski milletvekilleri katıldı.

Erkanal'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı'na defnedildi.

- Su altı kazıları başlattı

1940 yılında İzmir'de doğan Hayat Erkanal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü'nden 1964'te mezun oldu.

1963-1964'te Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde çeşitli görevlerde bulunan Erkanal, 1979'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Erkanal, 1991'de Mardin Nusaybin'deki yüzey araştırması sırasında terör saldırısına uğramıştı.

Urla Limantepe'de Türkiye'nin ilk su altı kazısını başlatan Erkanal'ın burada liderlik ettiği çalışma arkeoloji dünyasının en önemli 10 su altı kazısı arasına girmişti. Hayat Erkanal, 12 Haziran 2019'da dalış yaparken kalp krizi geçirmiş ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, önceki gün yaşamını yitirmişti.



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:03
  1. arkeolog
  2. Cenaze töreni
  3. naaş

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