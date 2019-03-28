Arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtı
Ankara’da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.28 Mart 2019 Perşembe 13:49
Ankara’da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Başkent’in en işlek bulvarlarından birisi olan Konya yolu üzerinde kırmızı bir kamyon arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtı. Römorkun kamyonun elektrik aksamına bağlanmadığı ve güvenlik işaretlerinin olmadığı, dingil mesafesinin kamyonunkinden büyük olduğu görüldü.
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