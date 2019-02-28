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Arkas Spor, Avrupa'ya galibiyet alamadan veda etti

- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, Avrupa'da son 15 maçını kazanamadı

28 Şubat 2019 Perşembe 11:29
Arkas Spor, Avrupa'ya galibiyet alamadan veda etti


İZMİR (AA) - CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, organizasyonu galibiyet alamadan tamamladı.

Bu sezon E Grubu'nda İtalya'dan Sir Colussi Sicoma, Rusya'dan Dinamo Moskova ve Fransa'dan Tours takımıyla mücadele eden Arkas Spor, grup maçlarını dünkü Sir Colussi Sicoma müsabakasıyla tamamladı.

Gruptaki 6 maçını da kaybeden ve sadece 1 puanı bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarındaki son 15 karşılaşmasında galip gelemedi. Geçen yıl da aynı organizasyonda 6 maçını kaybeden Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında son galibiyetini 15 Şubat 2017'de Alman ekibi VfB Friedrichshafen karşısında 3-2'lik galibiyetle almıştı.

Avrupa kupalarında 103. maçını geriden bırakan mavi-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 53 galibiyet ve 50 yenilgi aldı.

Efeler Ligi'nde 43.44 puanla 2. sırada yer alan Arkas Spor, 1. etabın son 2 maçında 3 Mart Pazar günü Maliye Piyango'ya konuk olduktan sonra 9 Mart Cumartesi günü ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Arkas Spor, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ise 15 Mart Cuma günü Malatya'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:29
  1. Arkas Spor
  2. CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Galibiyet

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