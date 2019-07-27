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Arkadaşlarıyla Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:29
Arkadaşlarıyla Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yüzmek için Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu.

Akraba ziyaretinde bulunmak üzere Kartepe ilçesi Eşme Mahallesine gelen Eren Gültekin (13) iki arkadaşıyla sandala binerek, göle açıldı.

Serinlemek için suya giren Gültekin, sudan çıkmadı. Arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verildi.

Deniz polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmasına, yarın sabah tekrar başlanacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:29
  1. Eşme
  2. göle giren genç kayboldu
  3. Sapanca Gölü

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