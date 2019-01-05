Arkadaşlarını anmak için kaza yerine karanfil bıraktılar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, sosyal paylaşım sitelerinden haberleşerek bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, üç gün önce meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren üniversite öğrencilerinin kaza yaptığı yere karanfil bıraktı.



Adıyaman Üniversitesi önünde bir araya gelen yaklaşık 60 kişilik grup, Altınşehir Kavşağı'na yürüyerek "Yaşam hakkı katledilemez" sloganları attı.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda öğrenciler, ellerindeki karanfili kazanın olduğu yere bıraktı. Kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı.

Grup adına konuşan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Uçur, Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir'e olan bağlılıkları ve arkadaşlarını hayattan koparan acımasız olayı anmak için toplandıklarını söyledi.

Bugün sadece Elif ve Şevval arkadaşlarının, iki yıl önce de başka arkadaşlarının acısını yaşadıklarını belirten Uçan, şunları kaydetti:

"Unutuyoruz, vazgeçiyoruz ama bugünü unutmayacağız. Bugün canımız yanıyor ve üzgünüz. Bu acımızın asıl sebebi unutkanlığımız. Bu bölgede daha önce de kazalar yaşandı. Daha önce de canlar verdik. Bize bir daha can kaybı olunmayacak denildi. Bugün bakıyoruz ki aynı acıları yaşıyoruz. Bizlere verilen hiçbir söz tutulmadı. Yönetici ve idarecilerimizin ihmalkarlığından bu acıları yaşıyoruz. Ne yazık ki onlara bu acının hesabını soramıyoruz."

Uçar, yüksek standartlarda üst geçit istediklerini belirterek, "Refüj ve kavşakların, Küçük Sanayi Sitesi'ne kadar yayaya kapatılmasını istiyoruz. Yaya geçitlerinin daha fazla aydınlatılmasını ve trafik denetimlerinin artırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversite öğrencileri, yola karanfil bıraktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Bu arada kazaya karışan 02 LE 251 plakalı otomobile yaklaşık bir hafta önce hız ve ön koltuğa çocuk oturtmaktan 1100 lira para cezası yazıldığı belirlendi.

- Olay

Adıyaman'da 2 Ocak'ta Metin Dost idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmıştı.

Kazada yaralanan Dağdelen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Aytemir de dün hayata gözlerini yumdu.



