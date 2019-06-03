0553 313 94 23

Arkadaşlarından ilham aldılar, engelleri ortadan kaldırdılar

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi dört genç, görme engelli arkadaşlarının yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem tasarladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
Arkadaşlarından ilham aldılar, engelleri ortadan kaldırdılar

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi dört genç, görme engelli arkadaşlarının yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem tasarladı.


Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi Burak Oral, yaklaşık bir yıl önce görme engelli bir öğrencinin ders materyallerinde yaşadığı bir problemden yola çıkarak, sınıf arkadaşları Emre Köksal, Buse Güneş, Yağız Gazibaba ile birlikte bitirme projelerinde bu soruna çözüm üretmek için çalıştı. İnsanların gözleriyle fark ettiği çevresel faktörlerin bir kısmını görme engelli bireylere sesli geri bildirim vererek ve günlük hayatlarında fayda sağlayarak hayat kalitelerini artıran bir cihaz üretmeyi amaçlayan dört öğrenci, ülkemiz ve yurt dışında benzeri cihazları inceledi. Bu cihazların farklı özelliklerini birleştirmeyi ve piyasadaki cihazlarda bulunmayan özellikleri de sistemlerine eklemeyi hedefleyen öğrenciler, yapay zeka, makine öğrenimi ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak bir prototip üretti. Prototipte; “yaya trafik ışıklarının durumunu bildirmek, yüz tanıma, yaklaşan cisimlere karşı uyarı, para tanıma, basılı veya el yazısı olarak hazırlanmış yazıları okuma, önündeki ortamı betimleme” gibi özellikler bulunuyor. Yaşarlı gençler projeleriyle, 8. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisinde, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülünü de kazandı.



Arkadaşlarının yaşadığı sorun ilhamları oldu


Dr. Öğretim Üyesi Korhan Karabulut danışmanlığında hazırladıkları projenin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren Burak Oral, “Ben de bedensel engelliyim ve 4 yıldır Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi olduğum için engelli öğrencilerin yaşadığı sorunlara şahit oluyorum. Geçen yıl görme engelli bir öğrenci arkadaşımız, fotoğraflar üzerindeki yazıları okuyan bir sistem olmadığı için yaşadığı bir problem sebebiyle birimimize başvurmuştu. Benim asıl dikkatimi çeken olay, görüntü işleme, bilgisayar görüşü gibi yapay zeka teknolojilerinin çok hızlı ilerlediği günümüzde, görme engellilerin bu tarz zorluk yaşadığını görmek oldu. Ufak bir araştırma sonucunda bu tarz sorunları çözmekte yardımcı olmak için yapılan cihazların çok yüksek fiyatlara sahip olması nedeniyle ülkemizde neredeyse hiç olmadığını fark ettim ve bu cihazlar da görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunların çok az bir kısmına çözüm üretiyordu. Sınıf arkadaşlarım Emre Köksal, Buse Güneş ve Yağız Gazibaba ile konuşup bitirme projemizde, görme engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yerli ürün oluşturmak istedik” dedi.



Sesle veya bileklikle kontrol edilebiliyor


Önce görme engellilerle toplantılar yapıp para tanıma, yolda karşılaştıkları problemler vb. diğer sorunlarını öğrendiklerini ifade eden Burak Oral, “Bu bilgiler ışığında ortaya çıkaracağımız ürünün ne gibi özelliklere sahip olmasına karar verdik ve bitirme projesi kapsamında ‘Virtual Eyes’ ismini verdiğimiz projemizin ilk fikri ortaya çıktı. Çalışmalarımız sonunda; yüz tanıma, kullanıcıya yaklaşan cisimlere karşı sensör yardımı ile uyarı verme, Türk Lirası tanıma, basılı veya el yazısı olarak hazırlanmış yazıları tanıyıp okuma, yaya trafik ışıklarının durumunu kullanıcıya bildirme, kullanıcının önündeki ortamı betimleme gibi özelliklere sahip bir prototip ortaya çıktı. Kullanıcı, bu özellikleri isterse hazırladığımız bileklik üzerindeki butonlar yardımıyla kullanabilirken isterse de sesli komutlar vererek kullanabiliyor. Bu özellikleri geliştirirken son zamanlarda tüm dünyada çok büyük bir ivme kazanmış olan yapay zeka modellerini, makine öğrenimi teknikleriyle oluşturduk. Bazı özelliklerimiz için tamamen bizim tasarladığımız modelleri kullanırken bazı özelliklerimiz için ise daha önce geliştirilmiş modelleri projemize uyarladık” diyerek ortaya çıkan prototiplerinin özelliklerini anlattı.



Projeleriyle ödül aldılar


Dört genç, bu yıl 8.’si düzenlenen 11 üniversitenin 14 ayrı yazılım ve bilgisayar mühendisliği bölümünden 100’ü aşkın akademisyen ve binden fazla öğrencinin katıldığı Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisinde de Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülünü kazandı. Projelerinin görme engelliler için fark oluşturabilecek bir ürün olmasının yanı sıra Türkiye’de yapay zeka modellerinin gelişiminde de rol alacağını umduklarını belirten Yaşarlı gençler, “Eğer projemizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz desteği bulabilirsek, eklemek ve geliştirmek istediğimiz birçok özelliği şimdiden belirledik. Virtual Eyes’ın erişmesini istediğimiz en üst nokta ise görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunları olabildiğince ortadan kaldıran bir akıllı asistan olması” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyat artışları (4)
    1. Fiyat artışları (4)
    2. Elazığ 3.1 ile sallandı
    3. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    4. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    5. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    6. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    7. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    8. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    9. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    10. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    11. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    12. İzmit Bayrama temiz girecek
    13. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    14. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    15. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    16. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    17. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    18. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    19. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    20. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    21. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    22. Ankara Kalesi’ne turist akını
    23. Asya borsaları
    24. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    25. Perakende de satış beklentileri arttı
    26. (Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri..
    27. BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da..
    28. Çankaya bu yıl da Ramazan’da..
    29. Köyün asırlık geleneğini sürdürüyorlar
    30. TEPSAM Başkanı Yıldırım: "AB raporu..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular