Arkadaşları şehit düşen polislere anlamlı sürpriz

PKK tarafından polis memuru Taha Uluçay’ın şehit edilmesinden dolayı polis ekipleri büyük bir üzüntü yaşadı. Adıyamanlı esnaf ve müşterileri polis ekiplerine moral amaçlı sürpriz düzenledi. Kavgaya gelen polis ekipleri sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinde terör örgütü PKK’nın devriye atan polis aracına kalleşçe düzenlediği saldırıda Polis Memuru Taha Uluçay ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Yaşanılan bu acı olaya büyük üzüntü duyan polis ekiplerine moral destek amacıyla Adıyaman’da bayan kuaförlüğü yapan Yusuf Aslan ve müşterileri tarafından sürpriz kararı alındı. Kuaförü Türk Bayrakları ile donatan ve bir pasta üzerine polis amblemi yaptırarak ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ yazısı yazdıran Yusuf Aslan ve müşterileri 155 Polis İmdat Hattını arayarak, iş yerinde ‘Kavga’ olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri, kavga yerin kendilerine yapılan sürprizle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis ekipleri, kendilerine yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Aslan ve müşterilerine teşekkür etti.

Bayan kuaförü Yusuf Aslan, iş yerinde yapılan hizmetlerin bütün şehit ailelerine, polis ve asker eşlerine ücretsiz olduğunu söyleyerek herkesi davet etti. Yapılan konuşmaların ardından Yusuf Aslan ve polis ekipleri birlikte pasta kesti.

Polislere moral amaçlı böyle bir program düzenlediklerini söyleyen esnaf Yusuf Aslan, “Kimse bu ülkeyi sahipsiz sanmasın. Biz bu ülke için varız. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Çok güzel buldular. Kavgaya diye geldiler ama çok güzel bir sürprizle karşılaştılar. Onların yalnız olmadıklarını onlara bir kez daha hatırlatmış olduk. Kimse sanmasın devletimizin, polisimizin ve milletimizin yalnız olduğunu. Hep birlikte biz bu ülkeyi ayakta tutmak için varız” diye konuştu.