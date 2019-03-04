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Arkadaşları sayesinde iş kadını oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:37
Arkadaşları sayesinde iş kadını oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor.


Eşinden boşanmasının ardından hiçbir mesleği olmadan çocuklarına bakmayı düşünen anne 39 yaşındaki Havva Dolma, arkadaşlarının önerisi ile Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinde dikiş kursu ile terzilik öğrendi. Kurslara katılmadan önce hiçbir el beceresi olmayan Dolma, arkadaşlarının yardımları ile üç makine terziliğe başladı.


Başkalarının işinde çalışırken çocuklarıyla ilgilenmekten zorluk çektiğini söyleyen 5 çocuk annesi Dolma, "Uzun zaman önce eşimden ayrıldım. Daha önce başkalarının yanında dikiş işinde çalışıyorken, arkadaşlarımın öneri ve destekleri sayesinde bugün kendi işimi kurdum. İlk zamanlar çocuklarım ufak oldukları için almış olduğum ücretler ev masraflarına yetiyordu. Çocuklarım büyüdükçe hem evin masrafları hem de çocuklarımın ihtiyaçları çoğalıyordu. Arkadaşlarımın destekleri ile çeşitli yerlerden ödünç üç makine temin ettim. Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinden aldığım eğitimle beraber kendi işimi kurdum. Dükkanımdan kazanmış olduğum para ile hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Beş kız çocuğu annesiyim. En büyüğünü açtığım dükkanımla elde ettiğim gelirle evlendirdim" dedi.



"O bize hem anne hem baba oldu"


Annesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan kızı Sibel Kaymak, “Biz beş kız kardeşiz ve en büyük ablam Simge evlendi. Annem arkadaşlarının desteği ile Halk Eğitimden aldığı dikiş eğitimi ile terzi dükkanı açtı. İhtiyaçlarımızı annemin iş yerinden kazanmış olduğu gelir ile geçindiriyoruz. Annem bizim için çok uğraşıyor. Bizler de elimizden geldiği müddetçe ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim için hem anne hem de baba oldu” şeklinde konuştu.


İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, "Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:37
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