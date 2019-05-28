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Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlarının evine giden 2 çocuk, arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:49
Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlarının evine giden 2 çocuk, arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuklar polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç.’nin (15) üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı. Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı. Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:49
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