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Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından son anda fark edilen genç, denizden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:17
Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından son anda fark edilen genç, denizden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.


Olay bu sabah Alanya İncekum Plajlarında bulunan Arena Halk Plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte denize giren Serkan K. (22) isimli genç bir anda denizde batıp çıkmaya ve çırpınmaya başladı. Birlikte yüzdüğü arkadaşları tarafından fark edilen genç, arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerineplajda bulunan cankurtaran tarafından denizden çıkartılıp sahile getirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından da olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karacan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:17
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