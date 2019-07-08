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Arkadaşları Cevdet Özer için saçlarını kazıttı

Aydın’da bir grup esnaf ve işadamı lösemiye yakalanan arkadaşlarına destek vermek ve lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıttı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
Arkadaşları Cevdet Özer için saçlarını kazıttı

Aydın’da bir grup esnaf ve işadamı lösemiye yakalanan arkadaşlarına destek vermek ve lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıttı. Hep birlikte saçları kazıtılmış vaziyette İzmir’de hastanede yatan arkadaşlarını ziyarete giden grup lösemi hastası Cevdet Özer’e büyük moral oldu.


Aydın’da yaşayan çeşitli meslekleri icra eden Süreyya İnalöz, Oktay Özçiçekçi, Tamer Kutay, Erdal Kocabıyık, Selman Keman ve Zafer İnce’den oluşan grup 6 ay önce akut lösemi teşhisi konularak tedavisine başlanan evli 2 çocuk babası çocukluk arkadaşları Cevdet Özer’e moral vermek amacıyla saçlarını kazıttılar.


İzmir’de tedavisi devam eden ve kardeşinin kendisine verdiği uygun ilikle hayata tutunan ancak kemoterapi sırasında saçları dökülen çocuklar arkadaşlarını yaptıkları ziyaret öncesi moral vermek için saçlarını kazıtan Aydınlı kafadar arkadaşlar bu örnek hareketleri ile gönülleri de fethettiler.


Aynı zamanda aile dostu olan çocukluk arkadaşlarını tedavi gördüğü İzmir’de hastanede karşısında saçlarını kazıtmış olarak kel gören Lösemi hastasıCevdet Özer bu sürpriz ziyaret ile karşısında büyük bir mutluluk yaşayarak oldukça duygulandı.


Kendisine bu sürprizi yaşatan vezor günlerinde yanında olan arkadaşları ile odanın diğer tarafında camın arkasından telefon ile görüşen Özer mutluluk gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Lösemi olan arkadaşlarının bu zor süreçte yalnız bırakmayarak yanında olan ve arkadaş grubu herkese örnek oldular.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
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