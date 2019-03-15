Aday olduğu partiler bile Yavaş'ın arkasında durmuyor

CHP tabanıyla ithal aday Mansur Yavaş arasındaki kan uyuşmazlığına senet iddiaları da eklendi. Kampanya başlangıcında afişlerinde ismini öne çıkararak partiyi geri planda bırakan Yavaş'a son iddiaların ardından CHP tabanı sahip çıkmada istekli değil. Yavaş'a ikinci şok ise göstermelik bir iki destek haricinde topa fazla girmeyen ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi.

Yeterli destek gelmiyor

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik sahte senet suçlamalarına ilişkin soruşturma ve dava sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni iddialar gündeme gelirken, ne CHP ne de 31 Mart'taki ortağı İYİ Parti'den Yavaş'a yeterli miktarda destek gelmiyor.

Uçurum açılıyor

Yavaş, iddiaları reddettiği basın toplantısında bile yanında az sayıda partili vardı. Yavaş aday gösterildiğinde CHP'den ithal aday tepkisi gelmişti. Yavaş'ın senet iddiaları parti ile arasındaki uçurumu iyice açtı.

Tabandan da ses yok

Kampanya başlangıcında afişlerinde ismini öne çıkararak partiyi geri planda bırakan Yavaş'a son iddiaların ardından CHP tabanı da sahip çıkmada istekli değil. CHP'nin 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde iş birliği yaptığı ortağı İYİ Parti'den ise güçlü itirazlar gelmiyor. İddialara itirazlar sadece genel başkanlar nezdinde kalıp tabana yansımıyor.

(Yeni Şafak)