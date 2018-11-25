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Arkadaşını vuran zanlıdan ilginç savunma! 'Yanlışlıkla oldu'

Ümraniye'de arkadaşı Mehmet B'yi başından vurduktan sonra kayıplara karışan ve bir süre sonra yakalanan Soner T., ''Doldur boşalt yaparken yanlışlıkla vurdum'' iddiasında bulundu.

25 Kasım 2018 Pazar 15:51
Arkadaşını vuran zanlıdan ilginç savunma! 'Yanlışlıkla oldu'

Olay, 10 Kasım Cumartesi günü Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi Mehmet Bağcı (49) ve arkadaşı Soner T. (32) akşam saatlerinde kafe boşaldıktan sonra beraber oturup sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Soner T. çıkardığı silahıyla Mehmet Bağcı'yı başından vurarak öldürüdü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Bağcı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner T. ise olay yerinden kaçtı.

Doldur boşalt yaparken öldürdüm

Hastanede tedavi altına alınan Bağcı, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Soner T. ise Bursa'da gözaltına alındı. Soner T. ifadesinde, "Mehmet Bağcı ile kafede oturup sohbet ediyorduk. Konu silahlardan açıldı. Ben de ayağa kalkıp silahımı çıkardım. Doldur boşalt yaparken silah ateşlendi. Bilerek yapmadım, yanlışlıkla oldu'' dedi. Soner T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:51
  1. Bursa
  2. silah
  3. arkadaş cinayeti
  4. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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