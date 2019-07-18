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Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Antalya'da kendisini hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürüp, yanındaki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

Toptan tüp dağımı yapan Burhan Oral (27) iki yıl önce gıda zehirlenmesi rahatsızlığı yaşayınca kendisiyle aynı işi yapan arkadaşı Metin Uslu (26) tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi olduğu sırada yanındaki 13 bin lirasının çalındığını iddia eden Oral, arkadaşı Uslu'dan şikayetçi oldu.

Hırsızlık suçlamasına öfkelenen Uslu, olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra karşılaştığı Oral'ın tüp dağıtım aracına ateş açtı. Araçtaki Oral hayatını kaybetti, şirket çalışanı Halil Türkmen yaralandı.

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından yargılanmasına başlanılan Uslu, "kasten öldürme"den 18 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oral'ın parasının çalınmasıyla ilgili yapılan soruşma sonunda Uslu hakkında savcılıkça takipsizlik kararı verildi.

Müşteki avukatının itiraz etmesi üzerine Yargıtay, maktulün olaydan önce hırsızlık ithamıyla sanık hakkında şikayette bulunmuş olmasının haksız tahrik olarak kabul edilmemesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

Bunun üzerine Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan duruşmaya sanık Metin Uslu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan Uslu, öldürme kastıyla hareket etmediğini seken kurşunlar nedeniyle Oral'ın hayatını kaybettiğini, Türkmen'in yaralandığını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanığı, Burhan Oral'ı "kasten öldürme"den müebbet, Halil Türkmen'i "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
  1. Antalya
  2. cinayet
  3. dava
  4. Müebbet hapis

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