Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde dün gece çıkan kavgada bıçakladığı arkadaşı İbrahim Kul'un (27), götürdüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Samet Y'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Arkadaşı Samet Y. tarafından dün gece bacağından bıçaklanmış halde otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirilen Kul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Samet Y, acil servis önünde gözaltına alınmıştı.

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