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Arkadaşını kurtarmaya çalışırken öldü

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Mart 2019 Perşembe 14:12
Arkadaşını kurtarmaya çalışırken öldü

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Haliliye ilçesi bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde yaşandı. Sulama kanalında elini yıkamak isterken kanala düşen arkadaşı Ali Şahin’i (16) kurtarmak için kanala atlayan ancak akıntıya kapılan Memduh Hançer (16), 14 gündür tedavisinin sürdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hançer’in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Ertuğrul Mahallesi’nden geçen sulama kanalına düşen Ali Şahin ve onu kurtarmak için suya atlayan arkadaşı Mehduh Hançer, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Şahin,doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:12
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