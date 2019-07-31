Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isteyen genç, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Perşembe ilçesi Yason Burnu mevkisine bir grup arkadaş serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen gençlerden Yunus Emre Aktaş, denizde akıntıya kapıldı. Arkadaşının denizde akıntıya kapıldığı gören Deniz Taş ise yardıma koştu. Bu sırada Deniz Taş'da akıntıya kapılarak, suda kayboldu. Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan iki arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Deniz Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, tedavisi devam eden Yunus Emre Aktaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



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