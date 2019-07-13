Arkadaşını çay içtiği esnada sırtından vurarak öldürdü Sakarya’nın Pamukova ilçesinde arkadaşını çay bahçesinde, çay içtiği sırada sırtından vurarak öldürdü.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde arkadaşını çay bahçesinde, çay içtiği sırada sırtından vurarak öldürdü.

Olay, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Cami’nin yan tarafında bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki F.A., 68 yaşındaki Ahmet Er’i çay içtikleri esnada belinden çıkardığı silahla ensesinden ve sırtından vurarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yıkılan Ahmet Er’i gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ahmet Er, Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Er yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, arkadaşını vurup kaçan saldırgan F.A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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