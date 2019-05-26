0553 313 94 23

Arkadaşından yardım isteyip sokak ortasında öldü

Samsun’da bir kişi, gece yarısı arkadaşını telefonla arayıp yardım istediği sırada olduğu yere düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:14
Arkadaşından yardım isteyip sokak ortasında öldü

Samsun’da bir kişi, gece yarısı arkadaşını telefonla arayıp yardım istediği sırada olduğu yere düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Nejdet Demirbağ, evinde rahatsızlanınca 5. kattaki evinden sokağa çıkıp arkadaşını telefonla aradı, rahatsız olduğunu ve 112 Acil Servise haber vermesini istedi. Arkadaşının "tamam sen de 112’yi ara" sözlerinden sonra olduğu yere düşen Nejdet Demirbağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nejdet Demirbağ’ın öldüğünü tespit etti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Demirbağ’ın ölümü şüpheli bulundu. Demirbağ’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan iştahları açtı dışarıda yeme eğilimi arttı
    1. Ramazan iştahları açtı dışarıda yeme..
    2. Ortotek Gaziler, Ampute Futbol..
    3. Mızraklı: “Yüreğimizde ve aklımızda..
    4. Ramazan Etkinlikleri Alanından Marşlar..
    5. (Özel) Bu fotoğraf panosunu gören..
    6. Iğdır Üniversitesi’nde ’Uzman..
    7. "Teşvik Hırsızlarına" tedbir!
    8. Başkan Büyükkılıç’tan teknik toplantı
    9. Heyelandan son anda kurtuldu
    10. Miniklerin satranç şenliği heyecanlı..
    11. Bakan müjdeyi açıkladı! Ödemeler..
    12. İllegal bahse ve kumara MASAK merceği
    13. Kayseri’nin tescilli markası Kafe..
    14. Direksiyon başında fenalaşarak kaza..
    15. Motosikletle kimseye aldırmadan zikzak..
    16. Yılanların dansı
    17. Albaraka Türk API platformunu..
    18. Arkadaşından yardım isteyip sokak..
    19. (Özel haber) Abi-kardeş Yunanistan’da..
    20. Meyve fiyatları düşüşe geçti
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular