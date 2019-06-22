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Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı arkadaşı ile aynı gün fenalaşarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, toprağa verildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı arkadaşı ile aynı gün fenalaşarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, toprağa verildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak’ta bulunan bir evde yaşayan Şafak Doğuş Karaman’dan haber alamayan arkadaşları şüphelenerek evine gitti. Eve giren arkadaşları Karaman’ı evde ölü buldu. Körfez Mahallesi Seyit Ali Sokak’tayaşayan ve Karaman ile arkadaş olan Bilal Sarı (22) da aynı gün evinde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Sarı, hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti. Polis ekipleri 2 arkadaşın ölümünün aydınlatılması için inceleme başlatırken, yapılan incelemelerde Şafak Doğuş Karaman ve Bilal Sarı’nın birlikte kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisi ile fenalaşarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.



Ailesini hüzne boğan genç toprağa verildi


Yapılan otopsiincelemelerinin ardından Şafak Doğuş Karaman’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderilirken, Bilal Sarı’nın cenazesi ise ailesine teslim edildi. Sarı’nın cenazesi daha sonra mahallesinde bulunan Eyüp Sultan Camii’ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı öncesinde Sarı’nın babası Ümit Sarı, ağabeyleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Bilal Sarı’nın cenazesi Basiskele Kullar Kız Köprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.



“Diğer gençlere bu olayı örnek almasını söylüyorum”


Olay sonrasından yaşadıkları hüznü dile getiren Bilal Sarı’nın dayısı Bülent Seyhan, yaşanan olayın tüm gençlere örnek olması gerektiğini belirterek, “Bizim olay hakkında hiçbir bilgimiz yok. Anlık olan bir olay, zaten kendisinin de bir rahatsızlığı vardı. Ama her şeyi zaman gösterir. Ben onun dayısıyım, buradan diğer gençlere bunu örnek almasını söylüyorum. Bu burada kalmaz. Zaman her şeyin ilacıdır diyorum. Allah annesine ve babasına sabır versin” dedi.



Olayla ilgili kişi gözaltına alındı


Öte yandan, olayla ilgili incelemelerini sürdüren polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden Karaman ve Sarı ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
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