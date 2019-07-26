Arkadaş kurşunu öldürdü Adıyaman’da, arkadaşının oynadığı silahtan çıkan merminin kafasına isabet ettiği genç, hayatını kaybetti.

Adıyaman’da, arkadaşının oynadığı silahtan çıkan merminin kafasına isabet ettiği genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde arkadaşları ile oturan 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu’nun kafasına arkadaşı olan B.Y’nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Başından vurularak ağır yaralanan Murat Köklüoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Köklüoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası B.Y., isimli kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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