Arjantinli kadın oğlunu öldürmekle suçlanan kişiyi affetti

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de geçen yıl oğlu öldürülen Nancy Lopez, oğlunu öldürmekle suçlanan kişiye mahkemede sarılarak onu affettiğini söyledi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, mahkemede Nancy Lopez'in avukatının, 32 yaşındaki Santiago Vitale'yi kasten öldürmekle suçlanan Fabian Dos Santos'a 25 yıl hapis cezası istemesinin ardından Lopez, Santos'a sarılarak onu affettiğini belirtti.

Mahkemede bulunan bir kişi tarafından kaydedilen, basında ve sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde Nancy'nin oğlunu öldürmekle suçlanan kişiyi affetmesi orada bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Görüntülerde, sanığa yaklaşmak için mahkeme heyetinden izin alan Lopez'in, Santos'un yanaklarına iki elini götürüp, ağlayarak, "Ben, oğlumun annesi olarak seni affediyorum. Çünkü yalnızca sen ve benim oğlum ne olduğunu biliyor. Biliyorum ki yalan söylüyorsun." dediği görülüyor.

Yine görüntülerde, Santos'un, heyecanlanarak yalan söylemediğini, karısını ve çocuğunu korumaya çalıştığını belirtmesinin ardından Nancy'nin, "Her şey yolunda." diyerek Santos'un gözünden öptüğü ve ona bir süre sarılıp ağladığı yer alıyor.

Nancy'nin oğlu, Santiago Martin Vitale, 5 Mayıs 2018'de, ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Necochea kentindeki çiftliklerin bulunduğu bölgede Fabian Dos Santos tarafından öldürüldü.

Lopez'in avukatları, çiftlik koruyucusu olarak çalışan Santos'u, uyuşturucu vermek için Vitale'yi çağırdıktan sonra onu öldürmekle suçlarken, Santos ise olayın bir motorsiklet satışı nedeniyle çıktığını, her ikisinin de silahının olduğunu ve ailesini korumak istediğini ileri sürdü.

Öte yandan, uzman raporlarında Vitale'ye sıkılan ikinci kurşunun yakın mesafeden olması ve Santos'un olayı iki farklı şekilde anlatması Nancy'nin kendisine "yalan söylediğini biliyorum" demesine neden oldu.

Hakkında 25 yıl hapis cezası istenen ve Junin hapisanesinde bulunan Santos hakkında gelecek duruşmada karar verilecek.