0553 313 94 23

Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın kaybolması

- Kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadığı açıklandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:34
Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın kaybolması


ANKARA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Guernsey Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kayıp uçakla ilgili aramaların ikinci gününde yoğun çabalara rağmen ipucuna rastlanmadığı belirtildi.

Kaybolan uçağın pilotunun adının David Ibbotson olduğu, arama çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın ise sabah yapılacak toplantının ardından alınacağı vurgulandı.

Söz konusu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:34
  1. Emiliano Sala
  2. Futbol
  3. Guernsey
  4. Kayıp
  5. Uçak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron: İsrail'in sömürgesi artıyor
    1. Macron: İsrail'in sömürgesi artıyor
    2. Tartıştığı kişilere pompalı tüfekle..
    3. Kamara'nın gözaltına alındığı iddia..
    4. Kerkük'te askeri güç değişimi
    5. Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin,..
    6. Saadet Partisi Malatya Büyükşehir..
    7. ABD'den darbe gibi karar! Venezuela'ya..
    8. Akhisarspor'da Larsson'la yollar ayrıldı
    9. Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı
    10. Mısır'da Hiksoslar dönemine ait..
    11. Türkiye Badminton Federasyonundan..
    12. Türk gençleri sorumluluk almak..
    13. Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24..
    14. GÜNCELLEME - Bursa'da sanık yakınları..
    15. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
    16. Trump, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici..
    17. Kurusıkı tabancaları ateşli silaha..
    18. Fernandao Bahia'da
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    20. Yıldız futbolcu Fenerbahçe için yola..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!