0553 313 94 23

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner 3. kez ifade verecek

Cristina Fernandez de Kirchner, "rüşvet defterleri" soruşturması kapsamında 3. kez ifadeye çağrıldı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner 3. kez ifade verecek

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği rüşvet defterleri soruşturması kapsamında 3. kez ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Arjantin basınındaki habere göre, ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk soruşturmalarından rüşvet defterleri soruşturmasını yürüten Federal Yargıç Claudio Bonadio, aralarında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın da olduğu 101 kişiyi ifadeye çağırdı.

Yeni ifade zinciri kararı, Kirchner'ın eski mali işleri sorumlularından Ernesto Clarens'in itirafçı olduktan sonra, devletle iş yapmaya devam edebilmek için rüşvet ödediği iddia edilen bir grup iş adamının listesini teslim etmesinin ardından alındı.

Clarens'in verdiği bilgiler doğrultusunda geçen ay 80'den fazla şirket rüşvet iddialarına ilişkin mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında 20 Şubat'ta başlayacak ifadeler zincirinde, en son ülkenin Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido ifade verecek.

Rüşvet defterleri soruşturması kapsamında üçüncü kez ifadeye çağrılan Kirchner, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham ediliyor.

- Rüşvet defterleri

Arjantin'de büyük yankı uyandıran rüşvet defterleri soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.

Soruşturma kapsamında birçok iş adamı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
  1. Arjantin Eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner
  2. rüşvet defterleri
  3. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da derede mahsur kalan köpekler kurtarıldı
    1. Muğla'da derede mahsur kalan köpekler..
    2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    4. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    5. Kızılhaç'tan "Suriye'nin kuzeydoğusuna..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    7. Macaristan'dan Juncker'e mektup
    8. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek..
    10. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir..
    11. Çipras'ın İstanbul temasları
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    13. Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik..
    14. Milan Kulübünden Fatih Terim'e taziye..
    15. Yıldırım: "(Çöken bina) 4..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım: "Şu ana kadar 6..
    17. Meteorolojiden yağış uyarısı
    18. Meteorolojiden yağış uyarısı
    19. Kartal'da bina çökmesi
    20. 200 milyon kadın ve kız çocuğu genital..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi