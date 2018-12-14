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Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

14 Aralık 2018 Cuma 04:02
Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti, Ankara'da meydana gelen, geride telafisi mümkün olmayan ölü ve yaralılar bırakan tren kazası için derin üzüntüsünü dile getirir." ifadeleri yer aldı.

Dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, "Arjantin hükümeti, Türk hükümetine, Türk halkına ve özellikle kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diler ve onlarla dayanışma içerisinde olduğunu iletir." ifadelerine yer verildi.




Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 04:02
  1. Ankara'daki tren kazası
  2. Arjantin
  3. Taziye mesajı

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