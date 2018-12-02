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Muhammed bin Selman'ın Arjantin sonrası adresi Cezayir

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, gerekli cevapları veremediği için köşeye sıkışan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "cinayeti görmeyin" ziyaretlerini Cezayir ile sürdürecek.

02 Aralık 2018 Pazar 14:47
Muhammed bin Selman'ın Arjantin sonrası adresi Cezayir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası geziye çıktı, "para karşılığı cinayeti görmeyin" demek için liderleri ziyaret etti. Mısır ve Tunus ziyaretlerinin ardından G-20 Zirvesi için Arjantin'e geçen "eli kanlı" prens, Cezayir'e gidecek. 

Mevzu yine para

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "ikili ilişkiler, petrol piyasasındaki ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere" yarından itibaren ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret, "Cezayir ve Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan güçlü kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yapılacak" ifadelerine yer verilen açıklamada, bin Selman'a üst düzey yetkililerin yanı sıra iş insanlarının eşlik edeceği kaydedildi.

Siyasilerden ziyarete tepki

Cezayir'deki eski cumhurbaşkanı adaylarından Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Luisa Hanun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkeye yapması beklenen ziyarete tepki göstermişti.

Caballah, (1999 ve 2004 cumhurbaşkanı adayı) Facebook sayfasında bin Selman'ın ziyaretine ilişkin, "Davranışlarında mutedil oluncaya ya da görevi bırakıncaya kadar sana hoş geldin yok" başlığı taşıyan bir açıklama yapmıştı.

Hanun ise daha önce partisinin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, "bu ziyaretin kötü bir şaka olmasını umut ettiğini" kaydetmişti.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak 22 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve 25 Kasım'da Bahreyn'e geçmişti.

26 Kasım'da Mısır'a giden bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılamıştı. Veliaht Prens bir gün sonra Tunus'a geçmiş ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:47
  1. Veliaht Prens
  2. Muhammed bin Selman
  3. Cezayir

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