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Arjantin'den, Guaido'ya karşı alınan ihtiyati tedbirlere kınama

Arjantin hükümetince Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun yurt dışına çıkış yasağı ile banka ve mal varlıklarının dondurulması kınandı

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
Arjantin'den, Guaido'ya karşı alınan ihtiyati tedbirlere kınama

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin hükümeti, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden çıkışını yasaklayan, banka ve mal varlıklarının dondurulmasını kapsayan ihtiyati tedbirleri kınadı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arjantin hükümeti, Venezuela Yüksek Mahkemesinin, ülkenin geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun banka ve mal varlıklarının dondurulmasını ve kendisine yurt dışına çıkış yasağını kabul etmiyor ve bu kararı kınıyor." ifadesini kullandı.

Faurie, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab tarafından talep edilen ihtiyati tedbirlerin, sivil özgürlüklere karşı yeni bir saldırı olduğunu öne sürerek "Guaido'ya karşı olan gaspçı Maduro rejiminin zorba politikasının farklı bir örneğidir." görüşünü savundu.

Öte yandan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de dün Guaido tarafından Arjantin'e diplomatik temsilci olarak atanan Elisa Trotta Gamus'u kabul etmişti.

Başsavcı Saab, dün öğlen saatlerinde Guaido'ya karşı ülkeden çıkış yasağı ile banka ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanması için Venezuela Yüksek Mahkemesine başvurmuş ve akşam saatlerinde de ihtiyati tedbirlerin mahkeme tarafından uygulamaya konduğu açıklanmıştı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
  1. Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie
  2. Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler
  3. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido

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