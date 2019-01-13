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Arjantin'deki hantavirüs vakası bir can daha aldı

Epuyen'deki hantavirüs enfeksiyonundan ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

13 Ocak 2019 Pazar 06:55
Arjantin'deki hantavirüs vakası bir can daha aldı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de ortaya çıkan hantavirüs nedeniyle Şilili bir kadının ölmesinin ardından enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Arjantin basınında yer alan haberde, ülkenin Chubut eyaletine bağlı Epuyen kentinde baş gösteren hantavirüs enfeksiyonu bulaşan kişilerle daha önce temasa geçtiği bilinen Şilili bir hemşirenin öldüğü yer aldı.

Şili'nin Los Lagos eyaletindeki Sağlık Sekretaryası Epidemiyoloji birimine bağlı çalışan Doktor Jose Antonio Vergara, Puerto Montt şehrinde bir süredir tedavi gören 29 yaşındaki hemşire Patricia Hernandez'in, Epuyen'de ortaya çıkan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Buna göre, Epuyen'deki hantavirüs vakası nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, Epuyen çevresindeki kentlerden iki kişiye daha hantavirüs enfeksiyonu bulaştığı ve enfeksiyon bulaşan kişi sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

Arjantin Sağlık Sekreteri Adolfo Rubinstein, halkı Epuyen eyaletine gitmeme konusunda uyarmıştı.

Nüfusu 3 bini aşan Epuyen'de yetkililer, salgın ihtimalini göz önünde bulundurarak şehirde taziye ziyaretleri dahil bütün toplantıları erteleme kararı almış ve kararın virüsün evrimini ve semptomlarını belirlemek için gereken 40 gün boyunca uygulanacağını açıklamıştı. Kent sakinlerine alışveriş haricinde dışarı çıkmama uyarısı yapılmıştı.

- Hantavirüs enfeksiyonu

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

Hanta virüsü, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

Ayrıca, hantavirüs enfeksiyonunun herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 06:55
  1. Arjantin
  2. hantavirüs
  3. salgın

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