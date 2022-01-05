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Korona Virüs Arjantin'de vaka sayısı rekor kırdı!
Korona Virüs

Arjantin'de vaka sayısı rekor kırdı!

Arjantin'de son 24 saatte 95 bin 159 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 23:42:00 -
Arjantin'de vaka sayısı rekor kırdı!

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine, Kovid-19 sebebiyle 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 346'ya, vaka sayısı 5 milyon 915 bin 695'e yükseldi. Son 24 saatte 170 bin 639 testin yapıldığı ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 390 bin 524 olarak açıklandı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de son bir haftada vakalarda ciddi artış yaşanıyor.

Ülkede dün 81 bin vaka açıklanmıştı.

Arjantin'de aşı miktarı 77,7 milyonu aşarken, bunlardan 38,3 milyon kişiye ilk doz, 33 milyon kişiye 2 doz ve yaklaşık 6 milyondan fazla kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3'üncü dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.

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