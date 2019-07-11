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Arjantin'de seçim kampanyaları başladı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "Biz buradayız ve ülkeyi 4 yıl daha yönetmek için hazırız"

11 Temmuz 2019 Perşembe 04:02
Arjantin'de seçim kampanyaları başladı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ülkesinde düzenlenecek seçimlere ilişkin, "Biz buradayız ve ülkeyi 4 yıl daha yönetmek için hazırız." dedi.

Macri, ülkede 11 Ağustos'ta yapılacak ön seçimler dolayısıyla, liderliğini yaptığını ve çeşitli siyasi partilerin yer aldığı Juntos por el Cambio (Değişim için bir arada) koalisyonunun ilk toplantısına katıldı.

Devlet Başkanı Macri, toplantıda yaptığı konuşmada ülkedeki durumu 2001'deki krizle karşılaştırarak, "Yöneticiler olarak benzer şartlar altında nasıl davrandığımızı, aradaki farkı ve büyümeyi görebiliriz. Biz buradayız ve ülkeyi 4 yıl daha yönetmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Macri, 2018'in hayatında yaşadığı en zor yıl olduğunu belirterek, "Aklımda sürekli 2001 krizine benzer bir duruma nasıl düşmeyiz sorusu vardı. Sizin ve Arjantinlilerin desteği olmasaydı böyle bu durum kaçınılmazdı." diye konuştu.

Göreve geldiğinden bu yana yaptığı hizmetleri anlatan Macri, ülkesinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu, gelişime engel olan problemleri aşmayı amaçladığını ifade etti.

Toplantıya, koalisyonda yer alan ve aralarında bakanlar ile milletvekillerinin olduğu 400 siyasi katıldı.

Arjantin, 2001 yılındaki ekonomik krizde büyük şiddet olaylarına sahne olmuştu. Dönemin devlet başkanı, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basma tehlikesine karşı helikopterle kaçmak zorunda kalmış ve görevinden istifa etmişti.

- Arjantin'de seçim yılı

Arjantin'de genel seçimlerden önce PASO adı verilen ön seçimler düzenleniyor. Bu seçimlerde halk, desteklediği parti veya koalisyon adına genel seçimde görmek istediği devlet başkanı, senatörler ve milletvekilleri adayları için oy kullanıyor.

Siyasi gruplar, ön seçimlerde birden fazla başkan adayı gösterebiliyor ve en çok oyu alan başkan adayı kendi grubu adına genel seçimlere katılıyor.

Genel seçimde yer almak isteyen siyasi gruplar, zorunlu olarak düzenlenen ön seçimlerde kullanılan geçerli oyların en az yüzde 1,5'ini almak zorunda.

Arjantin'de ön seçimler 11 Ağustos'ta, devlet başkanlığı seçimleri de 27 Ekim'de düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 04:02
  1. Arjantin'de önseçimler

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