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Korona Virüs Arjantin'de rekor vaka sayısı
Korona Virüs

Arjantin'de rekor vaka sayısı

Arjantin'de bir günde 134 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 02:33:00 -
Arjantin'de rekor vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti, yapılan 201 bin 585 testin 134 bin 439'u pozitif çıktı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 595'e, toplam vaka sayısı 6 milyon 533 bin 635'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 654 bin 746'ya yükseldi.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin’de uygulanan aşı miktarı 80 milyon dozu aşarken, bunların 38,7 milyonu ilk, 33,5 milyonu ikinci, yaklaşık 7,8 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti. Arjantin'de son haftalarda günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, daha önce yaptığı açıklamada ülkede hızla yaşanan vaka artışlarına ilişkin Omicron varyantının kuluçka süresinin azlığına dikkati çekmiş ve vakaların hızlı bir şekilde azalmaya başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

Yakın temaslılara yeni karantina önerisi

Arjantin Sağlık Bakanı Vizzotti, 3 doz Kovid-19 aşısı olan ve semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerin karantina uygulamasına gerek olmadığını söyledi. Vizzotti, daha önce Kovid-19'u atlatan ve bir veya iki doz aşı yaptıran yakın temaslı kişilerin daha hafif bir karantina ile 3 ila 5'inci günler arasında test yaptırması gerektiğini belirtti.

Bu tavsiyelerin ülkedeki eyaletlerin sağlık bakanlarının oluşturduğu Federal Sağlık Konseyinde kararlaştırıldığını aktaran Vizzotti, bunların uygulanma kararının yerel yöneticiler tarafından alınacağını sözlerine ekledi.

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