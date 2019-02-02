Arjantin'de otel yangını: 1 ölü, 50 yaralı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te otelde çıkan yangında bir kişi öldü, en az 50 kişi yaralandı. Obelisco dikilitaşı yakınında bulunan otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşısı sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında bir kadın hayatını kaybetti, aralarında küçük çocukların da olduğu 50 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi. TN Televizyon kanalına konuşan acil durum ekibi görevlisi Oscar Valcarce, 60 kişiyle ilgilendiklerini ve bunlardan 52'sinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

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