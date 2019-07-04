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Arjantin'de kutup soğukları

Red Solidaria isimli sivil toplum kuruluşu, ülkede 2 hafta içinde 5 evsizin soğuk hava sebebiyle öldüğünü açıkladı- River Plate takımı, stadyumunda evsizlere yemek dağıttı ve orada bir gece geçirmelerini sağladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
Arjantin'de kutup soğukları

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan kutup soğukları sonucu iki haftada 5 evsizin hayatını kaybettiği bildirildi.

Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) İnsani Gelişim ve Yaşam Alanı Bakanı Guadalupe Tagliaferri, telefonla katıldığı bir televizyon programında, Buenos Aires'te bin 146 kişinin sokakta yaşadığını, akıl sağlığı ve sosyal hizmet alanında 40'tan fazla ekibin şehrin sokaklarında görev yaptığını belirtti.

Tagliaferri, evsizler için 2 bin 300'den fazla yatağın hazır olduğunu ifade ederek, "Önemli olan, evsizlerin bir yerde çalışmalarına yardımcı olmak ve onları sokakta yaşamaktan vazgeçmeleri için ikna etmek." dedi.

Evsizlerin çoğunluğunun tek başına yaşayan erkeklerden oluştuğunu söyleyen Tagliaferri, Buenos Aires'teki evsizlerin yüzde 30'unun başkentten olduğunu, kalan kişilerin ise eyaletlerden geldiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşu Red Solidaria, ülke çapında iki haftadan az bir sürede 5 evsizin hayatını kaybettiğini açıkladı.

- River Plate kapılarını evsizler için açtı

Bu arada, River Plate futbol takımı, Red Solidaria'nın girişimiyle "El Monumental" olarak bilinen Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nun kapılarını evsizler için açtı.

200'den fazla kişinin akşam yemeği yediği ve 103 kişinin de geceyi geçirdiği stadyumda gönüllülerin girişimleriyle toplanan giysi ve kişisel eşyalar ihtiyaç sahibi evsizlere verildi.

Red Solidaria'nın kurucusu Juan Carr, kış şartlarının neden olduğu ölümleri engellemek için bu girişimde bulunduklarını belirterek, "İnsanların gösterdiği dayanışma karşısında oldukça heyecanlı ve minnettarız." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
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