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Arjantin'de kaybolan denizaltının batma nedeni belli oldu

44 kişilik mürettebatıyla 2017'de batan denizaltının, bataryasındaki kısa devre ile çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama ile suya gömüldüğü doğrulandı

19 Temmuz 2019 Cuma 04:40
Arjantin'de kaybolan denizaltının batma nedeni belli oldu

BUENOS AIRES (AA) - Atlantik Okyanusu’nda 44 kişilik mürettebata mezar olan Arjantin denizaltısının, bataryadaki kısa devre ile çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama ile battığı bildirildi.

Arjantin’de donanmanın Kasım 2017 batan ve enkazına ancak bir yıl sonra ulaşılabilen denizaltısı ARA San Juan hakkında hazırlanan komisyon raporu Ulusal Kongre’ye sunuldu.

Batış nedeni olarak, su alan 3 numaralı bataryada oluşan kısa devrenin sebep olduğu yangın ve akabinde meydana gelen patlamanın gösterildiği ARA San Juan Araştırma Komisyonu raporunda denizaltının ayrıca yangın ihbarından 11 saat sonra battığı bilgisi paylaşıldı.

-Tedbirsizlik, ciddiyetsizlik ve ihmal

Komisyon Başkanı Jose Ojeda’nın denizaltının batmasında tek bir kişinin sorumlu olmadığı ve bütün emir komuta zincirinin yeteri kadar tedbirli davranmadığına yönelik eleştirilere işaret ederken, yangınla ortaya çıkan acil durumun iyi bir şekilde yönetilemediği vurgulandı.

Deniz Kuvvetlerinin ARA San Juan’dan gelen yangın ihbarını ciddiye almadıklarına değinilen raporda, bu durumun yangın için gerekli desteğin sağlıklı bir şekilde verilmesinin önüne geçtiği ifade edildi.

- Eleştiriler Macri’ye kadar uzandı

Raporda ayrıca Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de “Başkomutan” sıfatından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Denizaltının batmasıyla yeteri kadar ilgilenmemekle suçlanan Macri, Savunma Bakanı Oscar Aguad’ı görevden almaması nedeniyle de eleştirildi.

- ARA San Juan'ın batması

Ülkenin güney ucundaki Ushuaia Limanı'ndan kuzeydeki Mar del Plata'daki üssüne dönen ARA San Juan’dan 14 Kasım 2017 gecesi yangın çıkmıştı.

Denizaltı ertesi gün yangına sebep olan bataryanın denenmesi için 40 metre derine indirilmek istenmiş ve bu sırada batarak 44 mürettebata mezar olmuştu.

Arjantin donanmasına 1983’te katılan Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı ARA San Juan, 18 ülkeden 4 binden fazla personelle yapılan çalışmalar sonucu kazadan bir yıl sonra Kasım 2018’de bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 04:40
  1. ARA San Juan
  2. Arjantin'de kaybolan denizaltı

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