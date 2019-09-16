Arjantin’de göçmenler günü festivali kutlanıyor

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te çeşitli ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla göçmenler günü düzenlenen festivalle kutlanıyor. Buenos Aires Özerk Şehri Hükümeti'nin ev sahipliğinde başkent Buenos Aires’teki Mayıs Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla, binlerce kişinin katıldığı göçmenler günü festivali kutlanıyor. Festival kapsamında Bulgaristan’dan Haiti’ye, Litvanya’dan Çin’e kadar Buenos Aires’te yaşayan yaklaşık 40 farklı etnik grup, ülkelerinin kıyafetlerini, danslarını ve yemeklerini tanıtıyor. Binlerce kişinin katıldığı festivalde kurulan ufak çadırlarda her katılımcı ülke kendi mutfağını tanıtırken binden fazla kişinin katıldığı kortejde, ülkelerin dansları ve kıyafetleri gibi kültürel varlıkları tanıtılıyor. Yerel saatle öğleden sonra başlayan festivalin ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.



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