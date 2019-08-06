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Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarla suçlanan rahipler hakim karşısında

Mendoza eyaletinde işitme engelli çocuklara eğitim verilen bir enstitüde 20 engelli çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 rahip ve bir enstitü çalışanının yargılanmasına başlandı

06 Ağustos 2019 Salı 01:00
Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarla suçlanan rahipler hakim karşısında

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Lujan de Cuyo şehrinde işitme engelli çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2'si rahip 3 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Arjantin basınındaki haberlere göre, işitme engelli çocukların bedelsiz eğitim aldığı Antonio Provolo Enstitüsünde 20 çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 rahip ve eski bir enstitü çalışanının yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, 2 yıldan uzun süredir ev hapsinde tutulan 83 yaşındaki Rahip Nicola Corradi'ye 6, 59 yaşındaki Rahip Horacio Corbacho'a 16 ve eski enstitü çalışanı Armando Gomez'e 6 çocuğa cinsel istismarda bulundukları suçlamaları yöneltildi.

Duruşmada, tanıklar, uzmanlar ve yargı mensuplarının aralarında olduğu 200 kişi dinlenecek.

- Mağdur çocukların yakınları gösteri yaptı

Duruşma öncesinde mağdurların yakınları, çocuk figürlerinin olduğu resimlerle gösteri düzenledi.

Burada okunan bildiride, "Onlar, küçük çocuklara karşı iğrenç suçlar işlemiş rahip cübbesi giyimli canavarlar." ifadesi kullanıldı.

- Ülkesinde de aynı suça karışmış

Bu arada, Arjantin'e 1970'de İtalya'dan gelen Rahip Nicola Corradi'nin adının kendi ülkesinde de cinsel istismar suçuna karıştığı belirtildi.

- "Bunların hepsi yalan ve şeytani"

Cinsel istismar mağdurlarından Ezequiel Villalonga, "Ben kilisenin, içindekilerin, bize okuttuklarının, nasıl bir kişi olmak hususunda söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum. Bunlar yalan ve şeytani." dedi.

Enstitüdeki hayatın çok zor olduğunu belirten Villalonga, "Biz hiç birşey öğrenmiyorduk, iletişim kuramıyorduk. Beden dilini bilmiyorduk, bir şeyler yazıyorduk ama ne olduğunu bilmiyorduk. Diğer arkadaşlara sorduğumuzda onlar da bize bilmediklerini söylüyorlardı." ifadesini kullandı.

Enstitüde 16 yaşına kadar kalan ve cinsel istismara uğrayan Villalonga da duruşmada hazır bulundu.

- "Bu denli kötülüğü düşünemiyorum bile"

Cinsel istismara uğrayan çocuklardan birinin annesi Paola Gonzales, "Enstitüye girdiklerinde onu görmüş olsaydınız, ufacıktı. Bu denli kötülüğü düşünemiyorum bile. Bu kadar narin bir yapıya nasıl zarar verebildiler." dedi.

Gonzales, kızına cinsel istismara uğrayıp uğramadığını sorduğunda, çocuğun yalnızca kıyafetlerini çıkararak olanları kendisine anlatmaya çalıştığını belirtti.

Hiçbir din görevlisinin kendisini dinlemediğini vurgulayan Gonzales, olayın mahkemeye taşınmasını "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. Gonzales, "Kilise adalete bile cevap vermedi ve engellemeye çalıştı. Kanıtları sakladı ve kurtulanların tanıklığını ciddiye almadı." dedi.

Antonio Provolo Enstitüsünde engelli çocukların cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soruşturma, iki tanığın şikayeti üzerine 2016'nın sonlarına doğru başlamıştı.

Eski papaz yardımcısı Jorge Bordon, geçen yıl enstitüde 5 kişinin cinsel istismar kurbanı olduğunu itiraf etmiş, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

- Enstitünün İtalya'daki şubesinde de cinsel istismar vakaları yaşanmıştı

Bisoli Gianni de İtalya'nın Verona kentindeki Antonio Provolo Enstitüsünde kaldığı dönemde cinsel istismara uğradığını açıklamıştı.

Gianni, enstitüde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuğun 1950'den 1985'e kadar cinsel istismara uğradığını belirtmişti.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 01:00
  1. Antonio Provolo Enstitüsü
  2. cinsel istismar

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