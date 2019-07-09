Arjantin'de bağımsızlık günü

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de 9 Temmuz Bağımsızlık Günü başkent Buenos Aires'te askeri geçit töreniyle kutlandı.

Buenos Aires'in Palermo Mahallesi El Libertador Caddesi'nin bir kısmının trafiğe kapatılmasıyla düzenlenen törene 3 bin 500'den fazla silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri mensubu katıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, eşi ve kabinesindeki bazı bakanlar ile töreni kendileri için ayrılan yerden izledi.



Binlerce Arjantinli töreni izlemek için El Libertadores Caddesi'ne akın ederken, Islas Malvinas olarak bilinen Falkland Adaları'nda İngilizlerle savaşmış Arjantinli gaziler de törene katıldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 9 Temmuz, 1816'dan bu yana ülkenin İspanyol monarşisinden siyasal bağımsızlığını ilan etmesi bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.