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Arjantin'de ABD karşıtı protesto

Buenos Aires'de yüzlerce kişi Venezuela'da ABD müdahalesine karşı gösteri düzenledi

06 Şubat 2019 Çarşamba 02:23
Arjantin'de ABD karşıtı protesto

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı gösteri düzenledi.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve öğrenci kulüplerinin çağrısıyla "Latin Amerika'da ABD baskısının sona ermesi ve Venezuela'da diyalog ve barışın tesisi" sloganıyla Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan kalabalık ABD'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine kadar yürüdü.

Göstericiler, Venezuela'da, ABD müdahalesine karşı olduklarını ve barışın askeri darbeyle değil ancak diyalogla sağlanacağını belirtti.

Hukuk fakültesi yakınında, göstericilerin bir caddeyi kapatmak istemesi üzerine polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ABD Büyükelçiliği önüne kadar gelen göstericiler, sprey boyalarla yerlere "Yankees Latin Amerika'dan çık" ve "Yaşa Chavez" gibi yazılar yazarken, bazı göstericiler de renkli sis tüpleri ateşledi.

Protesto, ABD Büyükelçiliği önünde olaysız şekilde son buldu.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 02:23
  1. ABD protesto
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