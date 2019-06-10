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Arjantin'de 130'uncu kayıp kişi bulundu

Diktatörlük döneminde ortadan kaybolanlardan 130'uncu kişiye ulaşıldığı açıklandı

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:33
Arjantin'de 130'uncu kayıp kişi bulundu

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de "Kirli Savaş" olarak adlandırılan diktatörlük döneminde kaybolan çocukları arayan "Mayıs Meydanı Büyükanneleri" adlı sivil toplum örgütü, 130'uncu kayıp kişiyi bulduğunu açıkladı.

Mayıs Meydanı Büyükanneleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 130'uncu kayıp kişinin bulunduğu, bu kişinin de katılımıyla 13 Haziran Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Mayıs Meydanı Büyükanneleri, Arjantin'in son diktatörlük dönemi 1976-1983 yıllarında kaybolan çocukları tespit edip ailelerine kavuşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşu olarak 1977'de kuruldu. Bulunan kayıp kişileri "torun" olarak adlandıran Mayıs Meydanı Büyükanneleri, kaybolan kişileri bulma çalışmalarını sürdürüyor.

- Arjantin'de "Kirli Savaş" Dönemi

Arjantin'de 24 Mart 1976'da "Ulusal Yeniden Yapılanma Süreci" adıyla yapılan askeri darbe nedeniyle ülkenin ilk kadın devlet başkanı Maria Estela Martinez de Peron, iktidardan indirilmişti. 1983'e kadar süren ve "Kirli Savaş" Dönemi veya "Devlet Terörü" olarak da anılan bu süreçte, insan hakları büyük ölçüde ihlal edilmiş, yaklaşık 30 bin kişi ortadan kaybolmuştu. Diktatörlük dönemine ABD ve Katolik Kilisesi destek vermişti.

Öte yandan, o dönemde Bolivya, Brezilya, Şili, Paraguay, Peru ve Uruguay’da da diktatörlük dönemi yaşanmıştı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, ilki 1930, sonuncusu 1976 yılında olmak üzere 6 askeri darbeye tanık oldu. Ülkeyi, 25 yıl boyunca 14 darbeci başkan yönetti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:33
  1. Arjantin'deki diktatörlük dönemi
  2. Mayıs Meydanı Büyükanneleri

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