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Arjantin suçluların çaldıklarını geri alacak

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım"- "(Suçluların) Onların ekonomik gücüne de saldırmak gerekiyor"

22 Ocak 2019 Salı 00:47
Arjantin suçluların çaldıklarını geri alacak

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, bazı suçları işleyenlerin mal varlıklarına el konulup satılarak parasının devlet hazinesine kazandırılmasını içeren kararname hakkında "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım." dedi.

Macri, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları işleyen kişilerin varlıklarına devlet tarafından el konulup satılmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Suçluların Arjantin halkının parasını çaldığını belirten Macri, "Yolsuzluk yapanlar, uyuşturucu ve insan kaçakçıları, güvenlik eksikliklerini gidermek, okullar ve yollar yapmamız için ihtiyacımız olan parayı götürdüler. Şu bir gerçek ki bütün Arjantinliler olarak ülkeyi geliştirmek için bütün çabamızla çalışıyoruz. Ancak, bazılarının bu çabanın aleyhinde suçlar işlemesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Suç ve suçlularla mücadele verdiği önemi vurgulayan Macri, "Bugün, adaletin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının çaldıkları varlıkları telafi edebilmesi için acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kararname imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

Macri, suçluların el konulacak varlıklarının parayla sınırlı olmadığını, kararnamenin araç, sanat eseri ve gayrimenkulleri de kapsadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Macri, suçluların yakalanmalarına rağmen, ekonomik güçleri nedeniyle aynı suçları işlemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, "Onların ekonomik gücüne de saldırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macri'nin imzalayacağı yeni kararnameyle belirli suçları işleyen kişilerin mal varlıkları özel bir komisyon tarafından araştırılacak. İzi takip edilemeyen gelirlere el konulacak. Ayrıca, araç, ev, arsa ve çiftlik gibi varlıklar da açık artırmayla satılıp parası devlet hazinesin kazandırılacak.

Macri tarafından imzalanacak kararnamenin kısa zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de hükümet verilerine göre, milyarlarca pesoluk taşınmaza el konulmuş durumda.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 00:47
  1. Arjantin
  2. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  3. kararname
  4. yolsuzlukla mücadele

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