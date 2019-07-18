Arjantin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacak

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de Hazine Bakanlığına bağlı olarak çalışan Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF), Hizbullah'ın ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.

UIF'den yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü Hizbullah'ın, liderlerinin ve örgütün silahlı kanadına ait varlıkların dondurulması emredildi ve bu işlemin Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesinde (Repet) kayıt altına alınması için başvuruda bulunuldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Hizbullah ve/veya silahlı kanadı, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Dün resmi gazetede yer alan bir kararnameyle kurulan Repet'in, Hizbullah'ın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin başvuruyu kabul etmesi halinde, Hizbullah, Arjantin'de terör örgütü olarak tanınabilecek.

- Hizbullah için özel kararname

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Devlet Başkanı Macri, daha önce CNN'e verdiği röportajda, Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınması için çalıştıklarını açıklamıştı.

Arjantin, Hizbullah'ın terör örgütü olarak dahil edilmediği Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesini kullanıyordu.

Yahudi Derneği'ne (AMIA) yapılan ve 85 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının 25. yıl dönümünde UIF'in Hizbullah'ın mal varlığının dondurulmasını istemesi dikkati çekti.

Bu arada, Arap Arjantinli Varlıklar Konfederasyonu (Fearab), Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınmasına izin veren kararnamenin imzalanmasını "endişe verici" bulmuştu.

Fearab tarafından, Macri'ye gönderilen mektupta, kararnamenin Arjantin halkının yararına olmadığı belirtilmiş ve ABD ve İsrail'in dış politikalarının "kör bir şekilde uygulamak" olarak değerlendirilmişti.