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Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie:- "Hizbullah, Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi"- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:- "Hizbullah'ı terörist olarak işaretleyerek aldığı önlem için Arjantin'i tebrik ediyoruz. Umarım bölgedeki diğer ülkeler de Arjantin'i örnek alır"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:01
Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Hizbullah'ın, Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne alındığını bildirdi.

Bakan Faurie, bölgedeki birçok ülkeden bakanların katıldığı "2. Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı"nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısı düzenledi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne (AMIA) düzenlenen, 85 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı anımsatan Faurie, kurbanların anılarını ve ailelerinin acılarını canlı tutmanın önemli olduğunu ifade etti.

Terörizmle mücadelenin önemine dikkati çeken Faurie, "Bölgedeki ülkelerin birçoğuyla Hizbullah'ın bölgemiz için ne kadar tehlikeli olduğu hakkında hem fikiriz." dedi.

Faurie, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin terörle mücadele konusunda azimle çalıştığını belirterek, "Hizbullah, Devlet Başkanı Macri'nin imzasıyla Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi." dedi.

- "Umarız bölgedeki diğer ülkeler de Arjantin'i örnek alır"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alarak, Maduro hükümetinin devrilmesi için az bir zaman kaldığını iddia etti.

AMIA saldırısını, İran'ın Hizbullah üzerinden yaptığını ileri süren Pompeo, "Bu tür saldırılar, bize terörizmin varsayımsal bir tehlike olmadığını hatırlatmalı." diye konuştu.

Hizbullah'ın Arjantin'de Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne alınmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Pompeo, şunları kaydetti:

"Hizbullah'ı terörist olarak işaretleyerek aldığı önlem için Arjantin'i tebrik ediyoruz. Umarım bölgedeki diğer ülkeler de Arjantin'i örnek alır. Bu tehdidin üstesinden gelmenin tek yolu ortak çalışmadır."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:01
  1. "2'nci Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı"
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Arjantin
  4. Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie
  5. Hizbullah
  6. Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi

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