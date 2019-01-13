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Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie'den "Venezuela açıklaması"

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie:- "Venezuela'da Ulusal Kongre, Arjantin ve uluslararası toplumun birçoğu tarafından ülkedeki tek meşru otorite kabul ediliyor"

13 Ocak 2019 Pazar 00:22
Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie'den "Venezuela açıklaması"

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "yasa dışı" ilan eden Ulusal Kongre'yi ülkedeki tek "meşru otorite" olarak nitelendirdi.

Bakan Faurie, Milenium FM'de katıldığı radyo programında, "Venezuela'da Ulusal Kongre, Arjantin ve uluslararası toplumun birçoğu tarafından ülkedeki tek meşru otorite kabul ediliyor." dedi.

Venezuela'daki durumun yakından takip edildiğini belirten Faurie, Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinin ülkedeki muhalefeti desteklemek için açık tutulduğunu söyledi.

Faurie, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 16 Ocak'ta düzenlenmesi öngörülen ikili görüşmede "Venezuela'daki krizin" ele alınacağını kaydetti.

Venezuela'da çeşitli güçlerin ülkeyi yönetmeyi istediğine değinen Faurie, "Ülkeyi tüm Venezuelalılar adına yönetecek otoriteyi seçmek, halkın ve ülkeyi yöneten makamların iradesine kalmış bir durum. Gelecek hafta Washington'da düzenlenecek olan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Venezuela'daki durum masaya yatırılabilir." şeklinde konuştu.

Faurie, iki ülke yöneticilerinin Venezuela konusunda çok net tavır aldıklarını belirterek, Macri-Bolsonaro görüşmesinden sonra Venezuela'yla ilgili ortak açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

"Venezuela'daki krizin" tüm Latin Amerika'yı etkilediğini dile getiren Faurie, "Bu, sadece Venezuelalıların altında yaşadığı bir diktatörlük değil, ayrıca insani kriz ve ilaç eksikliği gibi çeşitli sorunlara yol açan bir durum." ifadesini kullandı.

- Ulusal Kongre'nin Maduro'yu "yasa dışı" ilan etmesi

Venezuela'da 2017'de Yüksek Mahkeme tarafından yetkileri elinden alınan Ulusal Kongre'nin Başkanı Juan Guaido, geçen hafta, Maduro'nun "yasa dışı" ilan edildiğini ve yeniden başkanlık görevini üstlenmesini tanımayacaklarını açıklamıştı.

Guaido, dün Caracas'ta işlek bir caddede toplanan kalabalığa Nicolas Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığını üstlendiğini ilan etmiş ve ülkedeki silahlı kuvvetleri kendisini desteklemeye davet etmişti.

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro da Twitter hesabından Guaido'yu kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi dolayısıyla kutlamış ve Guaido'nun Venezuela halkı, uluslararası toplum ve OAS tarafından desteklendiğini belirtmişti.

Guaido, konuşmasında, hapsedilen, öldürülen ve sürgüne giden muhalefet liderlerini hatırlatarak, "Şu an baskıcı bir rejim altında yaşıyoruz. Bizler Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulabilmesi için her gün mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün korunmasını, Venezuelalıların güvence altında olmasını istiyoruz çünkü biz insan hayatının değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:22
  1. Arjantin Dışişleri Bakanı
  2. Ulusal Kongre
  3. Venezuela

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