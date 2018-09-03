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Arjantin 10 bakanlığın kapısına kilit vuruyor

Arjantin, giderek artan ekonomik kriz kapsamında çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:02
Arjantin 10 bakanlığın kapısına kilit vuruyor

Arjantin hükümeti, giderek büyüyen ekonomik krizi kontrol almak amacıyla çeşitli 'kemer sıkma' tedbiri açıklamaya hazırlanıyor. Arjantin Maliye Bakanı Nicolas Dujovne, Uluslararası Para Fonu(IMF) ile yapacağı görüşmeler öncesinde bugün çeşitli tedbirler duyuracak. 
 
Açıklanması beklenen kemer sıkma tedbirleri kapsamında 10 bakanlığın kapatılması bekleniyor. 
 
Ülkede yayın yapan La Nacion, adını açıklamadığı hükümet yetkililerinin açıklamalarına dayandırarak verdiği haberinde 13 bakanlığın kapatılacağını ya da diğer bakanlıklarla birleştirileceğini duyurdu. 
 
Günlük Clarin gazetesi ise, kapatılması öngörülen bakanlık sayısını 10 olarak açıkladı. Her iki gazete de bilim, kültür, enerji, tarım ve turizm bakanlıklarının varlıklarını tek başına sürdüremeyeceğini yazdı.
 
Arjantinli Bakan, yarın Washington’da IMF Başkanı Christine Lagarde ile bir araya gelecek. Dujovne, görüşmede Haziran ayında varılan anlaşma kapsamında IMF’yi paranın bir an önce serbest bırakılması için ikna etmeye çalışacak.
 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:02
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