Arizona’da otomobil kaktüse daldı ABD’nin kanyonları ve çölleriyle ünlü Arizona eyaletinde bir otomobil kaktüse daldı.

ABD’nin kanyonları ve çölleriyle ünlü Arizona eyaletinde bir otomobil kaktüse daldı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ABD’nin Arizona eyaletinde bir araç kaktüse daldı. Dev kaktüs aracın ön camından girerken sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis, spor otomobil sürücüsünün yolun ters tarafından ilerlediğini ve kaktüse çarpması sonucu kazanın gerçekleştiğini açıkladı. Dev kaktüsün kırılması sonucu bir parçasının otomobilin ön camından girdiği ve sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. 39 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığı aktarıldı.

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