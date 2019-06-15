0553 313 94 23

Arizona çölünde bir göçmen çocuk güneş çarpmasından öldü

ABD sınır devriyesi ve bir sağlık görevlisi, ABD’nin Arizona çölünde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından öldüğünü açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
Arizona çölünde bir göçmen çocuk güneş çarpmasından öldü

ABD sınır devriyesi ve bir sağlık görevlisi, ABD’nin Arizona çölünde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından öldüğünü açıkladı.


Güneş çarpması sonucu hayatını kaybeden Gurupreet Kaur adındaki Hindistan asıllı kızın birkaç gün sonra 7. yaşına gireceği kaydedildi. Lukeville’nın batısındaki sınır muhafız devriyesi tarafından bulunduğu belirtildi Kaur’un Çarşamba günü hava sıcaklığının 42. dereceye çıkması sonucu güneş çarpmasından öldüğü belirtildi.


Genellikle Orta Amerika’dan gelip Meksika’dan geçerek ABD’ye iltica etmeye çalışan insanların Arizona’nın güney sınırlarında bu yıl aşırı sıcaklara maruz kaldığı, daha önce de bu çöllerde başka bir göçmen çocuğun öldüğü hatırlatıldı.


ABD Göçmen Dairesi yetkilileri binlerce Hindistanlı, Asyalı ve Afrikalı göçmenin Meksika sınırından ABD’ye girmeye çalıştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye göçmen akımını durdurmaması halinde Meksika’ya, Amerika’ya yapılan ihracatına her ay yüzde 5 olmak üzere ek gümrük vergisi artırımı yapacağı tehdidinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Koca'dan çocuklara ve velilere yaz tatili için tavsiyeler
    1. Bakan Koca'dan çocuklara ve velilere..
    2. Esenler’de sınava öncesi öğrenciler ve..
    3. Kaza yaptı, kayıplara karıştı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı..
    5. Bolvadin’de Motosiklet Huzur Operasyonu
    6. Şanlıurfa'da aşiret mensupları..
    7. Başkan Uysal Moskova’da Kaleiçi’ni..
    8. Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan..
    9. İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    11. Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar
    12. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    13. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    14. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    15. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    16. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    17. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    18. Erzurum’da huzur toplantısı
    19. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    20. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    22. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    23. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    25. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    26. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    27. Karne heyecanına ortak oldular
    28. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    29. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    30. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!