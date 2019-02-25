0553 313 94 23

Arızayı gidermeye çalışan işçi asansör boşluğuna düştü

Gaziantep’te arızalı asansörü onarmaya çalışan işçi, asansör boşluğuna düştü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Arızayı gidermeye çalışan işçi asansör boşluğuna düştü

Gaziantep’te arızalı asansörü onarmaya çalışan işçi, asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi 2 Nolu caddede bulunan 12 katlı bir binanın sabah saatlerinde bozulan asansör nedeniyle teknik servis çağrıldı. Binanın birinci katında asansörün tamir etmek isteyen Halil A., boşluktan beton zemine çakıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla asansör boşluğundan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi yaşlılara yerinde hizmet
    1. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    2. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    3. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    4. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    5. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    6. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    7. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    8. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    9. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    10. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    11. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    12. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    13. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    14. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    15. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    16. Gençler dijital robota dönüştü
    17. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    18. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    19. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    20. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    21. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    22. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    23. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    24. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    25. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    26. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    27. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    28. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    29. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    30. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz