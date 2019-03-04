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Arızaya giden VASKİ ekipleri kar ve tipide mahsur kaldı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Kuzey Bölgesi Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesindeki bir sondaj arızasına giderken kar ve tipide mahsur kaldılar.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Arızaya giden VASKİ ekipleri kar ve tipide mahsur kaldı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Kuzey Bölgesi Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesindeki bir sondaj arızasına giderken kar ve tipide mahsur kaldılar.


Çaldıran ilçesinin Koçovası Mahallesi’nin sondajının arızalandığı bilgisi üzerine yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi ile karşılaştı. Yolda ilerleme imkanı bulamayan ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi ve Çaldıran Belediyesinden destek istediler. Saatlerce kar, tipi ve soğukla mücadele ederek büyük tehlike atlatan VASKİ ekipleri, gece yarısına kadar süren yol açma çalışmalarından sonra mahsur kalan diğer araçlarla birlikte kurtarıldı.


Ekipler daha sonra Koçovası Mahallesi’ne ulaşmayı başardı. Mahalleye ulaşan ekipler, sondaj arızasını gece boyunca aşırı soğuk ve kar yağışına rağmen gidererek, suyun verilmesini sağladı.


Ekiplere teşekkür eden mahalle halkı, “Kar kış demeden yanımızda olan ve sorunlarımızın giderilmesi için ekipleri seferber eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ Kuzey Bölgesi Müdürü Nuri Çiftçi ile fedakâr ekiplere teşekkür ederiz, minnettarız” dediler.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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